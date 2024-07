WWE | Liv Morgan oscura i social dopo essere stata scaricata da Dirty Dom

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 luglio 2024) Ieri notte in quel di Monday Night Raw nuova puntata del triangolo che vede coinvolti Liv, Rhea Ripley e Dominik Mysterio. Quest’ultimo ha usato dure parole nei confronti della Women’s World Champion dicendole chiaramente che la odia e che non vuole aver niente a che fare con lei. Liv disperata in lacrime se ne è tornata nel backstage. Sarà davvero così?quanto accaduto ieri notte a Raw, Livpare inconsolabile. La Women’s World Champion ha “to” il proprio profilo X rimuovendo la foto profilo e lo sfondo in cui comparivano lei e Dominik Mysterio. A SummerSlam, Liv e Rhea Ripley faranno i conti sul ring. Resta da capire cosa faràDom, la cui reunion con Mami potrebbeuna clamorosa messa in scena.