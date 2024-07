Vino produttori vogliono salvare la viticoltura eroica

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Convegno ad Ischia sul futuro del settore per mettere in campo iniziative che salvaguardino maggiormente quella che è definita l’agricolturaISCHIA,- “Dobbiamo mettere in campo iniziative che salvaguardino maggiormente quella che è definita l’agricoltura. Qui sono davvero degli agricoltori eroi quelli che riescono ad essere competitivi nonostante la complessità del territorio”. Lo ha detto l’assessore regionale all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, intervenendo al convegno “Laquale difesa del paesaggio”, promosso dal Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia. “Questa – ha aggiunto Caputo – è un’attività che va assolutamente tutelata, anche per valorizzare ulteriormente lo stesso territorio.