Varese nel Social Progress Index 2024

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di martedì 23 luglio 2024)è 22esima in Italia. Strategique e IEC hanno aggiornato le loro elaborazioni con una nuova edizione con risultati positivi per ile del territorio varesinoguadagna 6 posizioni salendo in 22^ posizione nella classifica generale delle province italiane pere. Questo il quadro che emerge dall’ultimo aggiornamento del(SPI), sviluppato dal think tank Strategique con il supporto scientifico di IEC – Institute for Entrepreneurship and Competitiveness della LIUC – Università Cattaneo, per conto di Confindustria. Una rilevazione in linea con il Piano Strategico #2050 dell’associazione datoriale, attraverso il quale gli industriali varesini si sono dati l’obiettivo di conciliare la crescita economica con la qualità della vita sul territorio.