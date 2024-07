UniBg e Politecnico delle Arti 528mila euro per contrasto al disagio psicologico degli studenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024) Bergamo. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ufficializzato i risultati del bando «Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla promozione del benessere psicofisico e alai fenomeni died emotivo della popolazione studentesca», che ha assegnato in tutta Italia – con tredici progetti approvati e finanziati in graduatoria – contributi pari a 34.930.500. Dopo il progetto presentato dall’UniversitàStudi di Bari Aldo Moro, la classifica ha premiato il progetto dell’Universitàstudi di Milano-Bicocca, redatto in partenariato con altre sette realtà: ildi Bergamo, l’Universitàstudi di Bergamo, l’Università Bocconi, l’Universitàstudi di Brescia, l’Università dell’Insubria, l’UniversitàStudi di Milano e Humanitas University.