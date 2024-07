Una prima maglia così per l' Inter non si era mai vista

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 23 luglio 2024)non l'avevamo davvero mai: con buona pace dei puristi e degli amanti della tradizione, per la prossima stagionee Nike hanno presentato l’attesissima nuova, che riprende sì le classiche righe verticali, ma accostandole, in una nuovapretazione moderna e dinamica, che caratterizza sia la jersey che il pantaloncino, a righe oblique e a un motivo non lineare. Courtesy of FCnazionale press officeCourtesy of FCnazionale press office La divisa è realizzata in Dri-FIT ADV, un tessuto innovativo progettato per offrire freschezza, leggerezza e pelle asciutta nei grandi momenti sportivi. La nuovaHome 2024/25 sarà disponibile da oggi, 23 luglio, sull’Online Store ufficiale, negliStore Milano,Store Castello eStore San Siro e nei negozi Nike di Milano.