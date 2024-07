Tragedia in città crolla ballatoio | il bilancio è drammatico

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 23 luglio 2024) Una sera di piena estate si trasforma in. Unto e ildi questo incidente è. Indagini in corso. Sembrava la classica serata di piena estate, ma all’improvviso il tutto si è trasformato in un vero incubo. Un forte boato ha scosso ladi Napoli e sul posto le forze dell’ordine e i soccorritori si sono trovati davanti ad una scena drammatica: ilin ferro del terzo piano di una strutturato su quelli inferiori. I vigili del fuoco sul posto dopo la– cityrumors.it – foto AnsaUnaavvenuta in uno dei quartieri simboli dellapartenopea: la Vela Celeste di Scampia. I soccorsi sono stati immediati, ma per due di loro non c’è stato niente da fare. Le vittime sono un ragazzo di 29 anni, morto sul colpo, e una donna di 35, deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.