Stadio Roma Il 24 luglio incontro Gualtieri-R Friedkin-Soulokou

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) Domani alle 12 i vertici dell’As, con la partecipazione di Ryan, in rappresentanza della famiglia, e del Ceo, Lina Souloukou, incontreranno, econdo quanto fa sapere la società giallorossa, il sindaco Robertoper discutere l’avanzamento del progetto del nuovo. Questo“segna un passo significativo nella realizzazione di un impianto che non solo sarà il più innovativo e visionario d’Europa, ma rappresenterà anche un simbolo del nostro impegno verso la squadra, i tifosi e la città, anche in vista dell’importante anniversario nel 2027”. Durante la riunione, verranno affrontati temi fondamentali, tra cui lo stato di avanzamento dei lavori, il supporto richiesto al Comune per l’accesso alle aree necessarie e la definizione del calendario degli eventi imminenti.