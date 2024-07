San Felice del Benaco il Comune è stato commissariato | incarico ad Anna Frizzante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Sandel(Brescia), 23 luglio 2024 – Nelle scorse ore era nell’aria, da oggi è realtà. Ildi Sandel. Lo ha deciso la prefettura, che ha assegnato l’di commissario al viceprefetto aggiunto, in servizio presso il governo cittadino in veste di capo di gabinetto e subcommissario. Vice sarà il funzionario Giuseppe La Corte. II provvedimento segue la dimissione in massa dei consiglieri comunali - sette su dodici hanno lasciato -, da cui ne è discesa la sospensione del consiglio stesso. Al commissario sono attribuiti per le legge i poteri del consiglio comunale, della giunta e del sindaco, e il suo compito sarà guidare ilfino a nuove elezioni.