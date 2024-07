Ruba in chiesa a Rimini | riconosciuto grazie ai tatuaggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Nel pomeriggio del 16 luglio, un uomo è entrato in unanel centro di, approfittando dello stato di sonnolenza del sacerdote che riposava in canonica. Armato di coltello, ha minacciato il religioso, costringendolo a consegnargli tutto il denaro che custodiva. Il malvivente è riuscito a impossessarsi di circa 500 euro, somma derivante dalle offerte dei fedeli, e si è rapidamente dileguato in direzione della vicina stazione ferroviaria. Gli investigatori della Squadra Mobile, intervenuti prontamente, hanno ascoltato la vittima ed esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza. Queste indagini hanno permesso di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e di identificare un possibile sospetto: un trentaseienne originario della provincia di Mantova, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali.