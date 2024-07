Luigi’s Mansion 2 | Nuovo spot televisivo doppiato dal Baffo

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 23 luglio 2024) Se siete nati negli anni 80 o 90, non potete non conoscere Il, il re delle televendite, il cui nome Roberto Da Crema ha fatto molto parlare di se, sopratutto per i suoi modi di pubblicizzare un prodotto in televisione, urlando a sguarciagola e convincendo il più delle volte i consumatori ad acquistare elettrodomestici e articoli di ogni sorta. Nintendo ha deciso di stringere una collaborazione con Ilper pubblicizzare il potente aspirapolvere di Luigi. A caccia di fantasmi in2 con ilNel divertente Trailer che potete vedere in questo articolo, Ilpubblicizza il Poltergust 5000 di2, uno strumento incredibile, potente e necessario per aspirare i fantasmi incontrati nel corso dell’avventura. Nellovengono elencati i vantaggi di possedere tale strumento, il quale va ben oltre un normale aspirapolvere.