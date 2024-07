LIVE Berrettini-Kotov ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-VAN ASSCHE DALLE 16.30 LADI DARDERI-AJDUKOVIC NON PRIMA DELLE 21.00 0-15 Sicon una gran risposta di rovescio del russo. PRIMO SET 16:38 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all’incontro conal. 16:35 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Matteoe Pavel. 16:29 Dopo il successo colto sulla terra rossa di Gstaad, il romano prova a consolidare il rientro in top 50 approfittando del pensiero Olimpico che aleggia nella mente di molti deicipanti ai tornei di questa settimana. 16:26 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra i due, con il vincente del match che troverà domani al secondo turno il cileno Alejandro Tabilo.