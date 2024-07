Leoni Inter e Sampdoria in contatto | spunta nuova ipotesi! ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) Giovanniè corteggiato dall’, che ne sta parlando costantemente con la. I due club studiano unaidea per trovare l’accordo.del 2006 piace tanto all’. I contatti con lasono continui e scrive Tuttosport, ce ne sarà un altro anche nei prossimi giorni. Il difensore potrebbe rimanere un anno in prestito al Genoa, per poi diventare ufficialmente un giocatore dell’dall’estate del 2025. Insomma, Viale Liberazione vorrebbe ripetere un’operazione alla Tanner Tessmann (poi sfumato). Dunque, girare in prestito il ragazzo, stavolta ancora nel proprio club attuale e non fuori, per poi riprenderlo più pronto e magari con una promozione conquistata il prossimo anno.