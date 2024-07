Lavoratori in nero e uso di fitofarmaci illegali | nei guai due aziende agricole

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 luglio 2024) Tutela deidel settore agricolo esposti a gravi rischi per la salute. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Latina prosegue nel suo impegno di contrasto dello sfruttamento della manodopera agricola. Guardia di Finanza – foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.comDopo l’operazione svolta due settimane fa nei confronti di 8operanti nelle aree di Sabaudia e Terracina, nella quale sono emerse diverse irregolarità in numerose posizioni lavorative, i finanzieri, a seguito di ulteriori accertamenti svolti, in questa occasione, dai militari della Compagnia di Fondi, hanno portato alla luce ulteriori illeciti nei confronti di 2operanti nel settore ortofrutticolo della piana di Fondi.