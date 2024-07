Kamala Harris parla dal suo nuovo quartier generale E paragona Trump a truffatori e predatori – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 luglio 2024) «Abbiamo ancora 106 giorni davanti e vinceremo»: lo ha dettondo dal suoa Wilmington nel suo primo evento elettorale dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa. Un intervento seguito incall da Joe Biden. Jen O’Malley Dillon e Julie Chavez resteranno alla guida della campagna di, dopo aver condotto quella del presidente USA. «Ero un pubblico ministero in tribunale. In quei ruoli ho assunto autori di ogni tipo.che abusavano delle donne. Truffatori che derubano i consumatori. Imbroglioni che hanno infranto le regole per il proprio tornaconto. Quindi ascoltatemi quando dico che conosco il tipo di Donald», ha dichiarato. VP: I was a courtroom prosecutor. In those roles I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers.