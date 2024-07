Il Mattino | Colpo di scena Osimhen | PSG temporeggia spunta l’ipotesi clamorosa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 23 luglio 2024) Il PSG frena su: possibile permanenza a Napoli o offerta dall’Arabia. De Laurentiis in attesa, Conte preme per Lukaku.al PSG: trattativa in stallo, De Laurentiis non cede La saga-PSG prende una piega inaspettata. Secondo Il, il club parigino stando, mettendo il Napoli in una posizione delicata. La situazione potrebbe sfociare inri sorprendenti per l’attaccante nigeriano. Il quotidiano napoletano rivela: “Il problema è che stavolta il Paris Saint Germain – con cui pure in passato si sono imbastite e concluse operazioni sull’asse Napoli-Parigi – non sembra avere la stessa urgenza. Anzi.” Una situazione che mette pressione su De Laurentiis, con il Napoli che ha fretta di concludere l’affare.