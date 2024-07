Il femminile Potenti e Vannacci | la Lega condanna ma poi protegge i suoi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Multa da cinquemila euro a chi scrive “avvocata” o “sindaca” su documenti e atti pubblici. Dopo la proposta shock del ddl a nome del leghista Manfredi, il partito di Salvini fa marcia indietro: la posizione personale del senatore non rispecchia la linea della. Strano, per un partito in coalizione con IL presidente del Consiglio Meloni, ma ci fidiamo. Fa sorridere che il ddl sia stato battezzato «disposizioni per la tutela della lingua italiana», perché evidentemente al senatore sfugge che “ministra” o “rettrice” sono proprio i femminili corretti di ministro e rettore e che, in italiano appunto, l’aggettivo si accorda al nome cui si accompagna, per genere e numero. Si fa eccezione, come spesso accade, solo di fronte all’esplicita richiesta della persona interessata.