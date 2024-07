Il fascino senza tempo del Lido di Venezia 

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Ildi Venezia, situato tra la Laguna di Venezia e il Mare Adriatico, è famoso per le sue spiagge sabbiose e per ospitare ogni anno il prestigioso Festival del Cinema di Venezia. Questo evento attrae celebrità e appassionati di cinema da tutto il mondo. Ilè facilmente raggiungibile dal centro di Venezia tramite vaporetto e offre un'atmosfera rilassata rispetto alla frenetica Venezia. Qui troviamo Malamocco, unconosciuto come Metamauco, un quartiere storico situato sulla parte meridionale del. Una volta era un'importante città della laguna, mentre ora Malamocco è un tranquillo borgo che conserva unautentico con le sue stradine strette, le case colorate e i canali pittoreschi. È noto per la sua atmosfera tranquilla e per essere uno dei luoghi più antichi dell'isola, offrendo un affascinante spaccato della storia e della cultura locale.