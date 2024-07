I proprietari della pizzeria Ribalta di New York aprono un grande ristorante di pesce

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 luglio 2024) Si chiamerà Amo Seafood, e sarà un locale di cucina italiana esclusivamente di, una novità assoluta per la piazza newese. Nella città che non dorme mai, «la cucina di mare è appannaggio di locali greci, o ristoranti che portano avanti un menu modern american, non italiani, tantomeno napoletani» come racconta a Gambero Rosso Rosario Procino, patron– detentrice dei Tre Spicchi per Top Italian Restaurants. Procino è a capo del nuovo progetto insieme allo chef Pasquale Cozzolino, che con questa nuova impresa torna alle sue origini di chef dopo il successo oltreoceano con le tonde. Squadra vincente non si cambia A Newdal 2011, e con un passato come personal chef dell'ex sindaco Bill De Blasio, il "gigante gentile" Cozzolino ha cucinato per le tournée dei concerti degli U2, Madonna, Coldplay e Muse.