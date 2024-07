Ho visto Twisters in 4DX ed è stata un' esperienza incredibile e super divertente

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 23 luglio 2024) Non si entra mai per caso in una sala cinematografica provvista di tecnologia 4DX. Acquistare un biglietto per una proiezione in 4DX, specie se si tratta di un film come, richiede una certa attenzione e dei momenti di riflessione. Prima di tutto, non è esattamente abbordabile perché non è economico: si va facilmente oltre i 20 euro. In secondo luogo è vitale scegliere il titolo più capace di esaltare l'. Insomma qualcosa che faccia tremare i sedili e sballotti gli spettatori, senza risparmiare il vento, il calore, il freddo, la nebbia e i climi più minacciosi. In pratica, tutto il meglio che l'4DX può offrire. Caratteristiche che non mancano a. Per molto tempo ho cercato il film che mi spingesse a varcare la porta di un cinema 4DX. Mi si erano già presentate diverse occasioni, ma il costo mi aveva sempre scoraggiato.