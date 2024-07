Fioccano le ’Pastasciutte antifasciste’ Da Colle Ameno a Riale tutti gli appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024)gli eventi di "Pastasciutta antifascista" in occasione del 25 luglio anche nei Comuni delle valli del Reno, Lavino e Samoggia. Segnaliamo quelle che si tengono nel Borgo dia Sasso Marconi e nel Centro Falcone dia Zola Predosa. Preceduta dalla proiezione domani alle 21 del documentario "1943, l’ora della scelta" con i registi Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani, la Pastasciutta Antifascista disarà servita gratuitamente alle 20 di dopodomani nella piazzetta dello storico borgo. Tante le iniziative in programma nella stessa giornata a, prima di rievocare la Pastasciutta organizzata dalla famiglia Cervi nel 1943 a Campegine per festeggiare la caduta del Fascismo e l’arresto del Duce.