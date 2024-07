F1 Sainz | Non mi sento inferiore a Hamilton ma capisco la decisione della Ferrari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Carlos, pilotain F1, ha rilasciato un’intervista a GQ Spagna, parlandostagione particolare che sta vivendo: “L’inizio di stagione è stato complicato tra il mancato rinnovo e l’operazione di appendicite, ma dopo la vittoria in Australia le cose sono migliorate. Non ho nulla da rimproverarmi perché quando ho avuto la macchina per vincere l’ho fatto. Penso di essere la migliore opzione per qualsiasi squadra di Formula 1“. Sulla scelta del team di Maranello di preferirgli, il pilota spagnolo ha detto: “Personalmente non mia Lewis, ma credo che ogni pilota direbbe lo stesso. Se non avessi questa mentalità non sarei un pilota. Detto questo, comprendo ovviamente la. Non capita tutti i giorni di poter ingaggiare un sette volte campione del mondo, perciò non l’ho presa male.