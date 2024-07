È crollato tutto Tragedia nella notte cede una parte del condominio | 2 morti e 13 feriti 7 bambini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Crolla il ballatoio del palazzo, 2accertati e 13in Italia dove un palazzo storico e allo stesso tempo molto controverso, èinuccidendo all’istante due persone. Si tratta di uomo di 29 anni, deceduto sul colpo, e una donna di 35, morta al momento dell’arrivo in ospedale. I 7coinvolti (13 iin totale) hanno tra i 2 e gli 8 anni. Per loro traumi, fratture e contusioni. >> Maltempo in Italia, trombe d’aria con danni e disagi. Collisione tra due traghetti È successotarda serata del 22 luglio 2024 a Scampia, un quartiere di Napoli noto per le sue problematiche sociali e urbanistiche. Proprio Scampia è stato teatro di unache ha scosso l’intera comunità.