Discussa protagonista del Grande Fratello pronta a rientrare in casa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 23 luglio 2024) Alfonso Signorini e gli altri autori delstanno continuando a lavorare al cast della prossima edizione del reality e unasi è appena candidata. Francesca De Andrè (che viene da un processo con il suo ex) al settimanale Nuovo ha spiegato che se la produzione cerca un personaggio che regali movimento e dinamiche allora lei è. “Sonoper tornare in televisione! In autunno riparte il GF e vorrei tantonelladi Cinecittà. Mi piacerebbe vedere come affronterei ladel GF adesso, dopo esserci stata anni fa. Quella esperienza ha anche segnato la fine con il mio ex fidanzato. Mi piacerebbe avere una seconda chance. Io non sono certo una che fa annoiare. Quindi se cercano un po’ di movimento per il programma, io sono qua.