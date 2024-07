Coprifuoco nei cieli di Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) All’aeroporto didopo le 23 non si arriva e non si parte. I controllori di volo, infatti, alle 23 in punto devono staccare dal lavoro e ogni aereo in ritardo va dirottato altrove. Così pochi giorni fa un volo della compagnia Ryanair in arrivo da Praga invece che in Romagna è atterrato a Bologna con tanti disagi per i suoi 180 passeggeri. La colpa – va sottolineato – non è di chi amministra il Fellini o del sindaco, ma dell’Enav (Ente nazionale di assistenza volo) che non autorizza gli straordinari agli assistenti, però non è possibile che in una città turistica comeavvengano situazioni come queste. Tra l’altro il panorama negli aeroporti della regione non è dei più tranquilli perché è vero che c’è stato un impatto devastante sul traffico del down informatico di Microsoft, però i disagi sono frequenti.