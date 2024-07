Che Merdan!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 23 luglio 2024) Il suo nome è. Ma non per Canale 5. La rete ammiraglia evita imbarazzi e cambia il nome ad uno dei personaggi di Segreti di Famiglia, la nuova dizi turca in onda nel prime time di Canale 5. E’ stato presentato ai telespettatori italiani, domenica scorsa, con il nome Mert Kaya, ma in realtà, in Turchia, si chiama. Una scelta che ha stupito chi, in quel momento, conosceva già la storia e si è ritrovato ad assistere al cambio del nome. Del resto, non siamo più negli anni 90 quando il doppiaggio poteva stravolgere le storie o i nomi dei personaggi – per semplificare o rendere più appetibile la narrazione più che per evitare assonanze volgari – senza che nessuno se ne accorgesse.