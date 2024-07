Camera di Commercio ritocco al bilancio preventivo | dai dividendi dell’aeroporto oltre 750 000 euro in più

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024) Bergamo. Il consiglio delladidi Bergamo, nella seduta di lunedì 22 luglio, ha approvato un aggiornamento del: iincassati da Sacbo, la società di gestionedi Orio al Serio della quale l’entele è azionista, hanno portato in dote 937milalordi, destinati, al netto della tassazione applicabile, al finanziamento di interventi per la promozione dell’economia del territorio. Si tratta di750.000destinati alle imprese e al territorio: “Idi Sacbo sono un’ulteriore iniezione di risorse a favore dell’economia del territorio – commenta il presidente Carlo Mazzoleni -. Tra gli interventi principali, il Consigliole ha deliberato di destinare 400 milaper le iniziative del Punto Impresa Digitale, in particolare dei bandi relativi alla doppia transizione verde e digitale.