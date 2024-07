Battibecco tra Aprile e Bocchino | Io le do del lei Con la Gruber sono abituato a darmi del tu Scontro tra l’ex finiano e Piccolotti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Botta e risposta a In Onda (La7) tra Mariannae il direttore editoriale del Secolo d’Italia Italodurante un dibattito sull’aggressione subita a Torino dal cronista della Stampa Andrea Joly ad opera di un gruppo di persone fuori dal circolo Asso di Bastoni, punto di ritrovo abituale per i militanti di estrema destra di Casapound. La conduttrice della trasmissione chiede acome mai da parte di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, che comunque hanno condannato l’assalto, non venga mai esplicitata la matrice neofascista delle violenze.risponde prontamente: “Io ho letto delle parole nette e chiare da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una condanna senza se e senza ma”. “Di qualsiasi forma di violenza”, precisa. “Sì, certo – replicaparlamentare– Spero che tu non sia d’accordo su altre forme di violenza”.