Asilo chiuso mamme all’attacco | Serve chiarezza sulla riapertura

(Di martedì 23 luglio 2024) Sono in attesa di rassicurazioni da parte del Comune di Vaiano ledel piccolo comitato di genitori che si è formato a seguito della chiusura, per problemi strutturali, dell’di Schignano. La Regione, lo ricordiamo, ha stanziato una cifra consistente per l’, vincolata però ai tempi di apertura del cantiere e quindi dell’affidamento dei lavori entro i primi giorni di agosto. "Abbiamo mandato già tre pec – ci dicono ledell’di Schignano – ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Le abbiamo indirizzate al Comune di Vaiano, visto che ancora sul sito non ci sono le mail degli assessori, e le abbiamo messe all’attenzione del sindaco e dei tre assessori competenti, Martini, Polidori e Puccianti. In realtà abbiamo provato a cercare notizie anche dall’ufficio tecnico, ma senza successo".