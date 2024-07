Appuntamento con il filosofo Ferraris per scoprire l’imbecillità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Fermo sui libri torna con appuntamenti pieni di filosofia, storia, letteratura, politica e musica. Tema di quest’anno, gli Exempla, intesi, già come nell’antica tradizione medievale, come racconti edificanti che mirano sia al docere (insegnare) che al delectare (divertire). Il settimoavrà come ospite ile accademico italiano Maurizio, allievo di Gianni Vattimo e Jacques Derrida, che domenica alle ore 21,15 a Piazzale Azzolino a Fermo parlerà di come ’sia una cosa seria’. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di pioggia si svolgeranno nella Chiesa di San Filippo. Per informazioni telefonare al numero 338. 4162283.