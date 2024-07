Accadde oggi 23 luglio | Walter Gargano ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 23 luglio 2024) 23edricorrenze Disputò 149 gare in Serie A con il Palermo, compresi due spareggi, mettendo a segno 41 reti. Anche nel torneo cadetto indossò la maglia rosanero.è il centenario della nascita di Dante Di Maso. Festeggia ottant’anni Claudio Turchetto, 37 gare e otto realizzazioni nel massimo campionato. Il 23del 1984 nasce invece, che in Italia conquistò una coccarda tricolore e una Supercoppa italiana con il Napoli. E nel 2011 celebrò la Copa America con l’Uruguay.è il ventesimo anniversario dalla dipartita di Rogelio Dominguez, vincitore di vari titoli con il Real Madrid: comprese tre Coppe dei Campioni (anche se non scese in campo nella finale del 1958). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo, 23edproviene da Gli Eroi del Calcio.