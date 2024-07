WWE | Mark Henry apre a un potenziale ritorno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 22 luglio 2024) Durante una recente intervista al The Angle Podcast,ha discusso del suo status di free agent e di un possibile nuovo accordo per un suoin WWE. Di seguito sono riportati alcuni punti salienti: Sulla possibilità di firmare di nuovo con la WWE: “Sai cosa? Sono disponibile, ma arrivati a questo punto mi sento realizzato. Non voglio firmare con qualcuno e non essere in grado di fare quello che voglio.” L’AFFETTO DEI FAN Sul suo prossimo documentario che sarà presentato su “Biography: WWE Legends”: “È stato fantastico. È come se mi avessero innalzato diverse statue. Voglio essere ricordato. Voglio che le persone vedano il lavoro che ho fatto, quello che ho dato all’industria e di come io li abbia lasciati in una posizione migliore di come li avevo trovati. Non dubito che il mio valore possa essere riconosciuto da più parti, ma è ora di fare di più.