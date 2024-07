Vis Pesaro Stellone fa le prove E il mercato anticipato aiuta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) A differenza di diverse squadre del girone, la Vis di fine luglio presenta un vantaggio: è già riconoscibile. Dei 31 giocatori partiti per il ritiro di Cingoli, la maggior parte faranno parte della rosa 2024-25. E’ il risultato di unpensato e approntato per tempo – grazie anche al subitaneo rinnovo di– e adesso suscettibile solo di operazioni di completamento. Certo, non sono mancati imprevisti, a cominciare dalla vicenda portieri, col paradosso che i due attuali (Farroni e Polverino) sono nel gruppo e sono più che affidabili ma non sono nel progetto: destinati ad essere ceduti per far posto agli under, laddove la prima operazione condiziona la seconda.