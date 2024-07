The Family anticipazioni 22-26 luglio 2024 | Aslan e Devin si sposano

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Scambio di voti nuziali nelle prossime puntate di The: la psicologa(Serenay Sar?kaya) e il ‘capo mafia’Soykan (Kivanc Tatlitug), nonostante i tentativi di sabotaggio di Hülya (Nur Sürer), riusciranno infatti a sposarsi. Tuttavia, il party successivo verrà sconvolto dal ferimento di Ekrem (Umutcan Ütebay), colpito al petto da un misterioso sicario. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5; inoltre è disponibile in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.Theda lunedì 22 a venerdì 26Gli ultimi preparativi delle nozze diS1 E11 – Si avvicina il giorno delle nozze trae la donna inizia a capire chenon ha nessuna intenzione di celebrare sobriamente il matrimonio così come avevano concordato.