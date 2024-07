Superenalotto addio per sempre | decisione ufficiale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 luglio 2024) Laè arrivata praticamente nell’immediato: questo è un, non dovrà farlo mai più. Esiste un tale repertorio di reazioni agli eventi della vita che non dovremmo assolutamente aspettarci che tutti si comportino allo stesso modo pur in situazioni similari. I giocatori che hanno vinto alla Lotteria, al Gratta e vinci o al Bingo, per esempio, non hanno fatto le stesse scelte, una volta incassati i soldi derivanti dai loro colpi di fortuna. I giocatori non hanno la stessa reazione quando vincono alla Lotteria – Ilveggente.itQualcuno ha vinto una somma tale che ha deciso di mollare tutto, lavoro incluso, per vivere da nababbo e godersi tutti i soldi elargiti dalla dea bendata fino all’ultimo centesimo. Ruth Breen, invece, della quale vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, ha continuato a lavorare come levatrice in ospedale, come se niente fosse.