Recensione Fujifilm X-T50 | la sorprendente mirrorless da viaggio

(Di lunedì 22 luglio 2024) LaXT50 è ladi casadi recente rilascio sul mercato, piccola compatta maneggevole e con una grande novità, la ghiera per le simulazioni di pellicola. Scopriamo insieme la nostradellaX-T50! LaX-T50 è la nuovadi casa, il nuovo modello della Serie X dal corpo leggero e compatto pensato per i content creator, proprio per la sua portabilità ed ergonomia. Abbiamo avuto la possibilità di provare laX-T50 e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi, si tratta di unamolto versatile, pensata come modello successivo alla X-T30 e che è i grado di offrire molta qualità di scatto. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa camera e sull’esperienza di scatto nella nostra! Caratteristiche tecnicheX-T50 RISOLUZIONE 40.2 megapixels DIMENSIONE DEL SENSORE 23.