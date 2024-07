Radu sviluppi di mercato? Messaggio da Inter-Pergolettese

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024)è uno dei tanti esuberi che l’deve cercare di piazzare: dall’amichevole contro laarriva un possibile segnale diper il portiere. IN USCITA – Ionut Andreiè tornato all’dopo il prestito (nuovamente fallimentare) al Bournemouth, dove ha giocato una manciata di partite nella scorsa stagione. Il portiere cerca una sistemazione, la società si augura che possa finalmente essere a titolo definitivo visto che – dopo quanto avvenuto due anni fa a Bologna – non è più presentabile in maglia nerazzurra. Di recente ne ha parlato il suo agente, Crescenzo Cecere, facendo capire che qualcosa si stia muovendo. Dall’amichevolearriva un indizio.in uscita dall’: contro lal’indizio MANCATA PRESENZA – Nell’amichevole iniziata alle 18.30non è in distinta.