Poviglio fiori bianchi e cuoricini rossi per l' addio a Elisa

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Reggio Emilia), 22 luglio 2024 -sulla bara, ma anche giocattoli, pelouche e maglioncini colorati accanto al feretro, oltre ai tantidistribuiti all’ingresso affinché tutti ne avessero uno sul petto, con il nome di. E’ stato l’Amadasi, la ragazzina di 13 anni, stroncata da un malore improvviso che l’aveva colpita il 10 luglio scorso mentre, con gli amici e gli educatori del campo estivo parrocchiale di, si trovava in vasca, al Centro Le Piscine di Guastalla. Chiesa digremita, così come parte della piazza antistante, per i funerali di, che sono stati presieduti dall’arcivescovo Giacomo Morandi. Presenti anche tanti volontari della Protezione civile, gruppo in cui il padre di, Roberto Amadasi, milita da tempo.