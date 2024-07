Possanzini e i suoi a testa alta nonostante il 3-0 con il Napoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’amichevole persa 3-0 con ilha fornito spunti molto interessanti per verificare il cammino di avvicinamento del Mantova al ritorno in serie B. In questo senso, al di là della prevedibile sconfitta (3-0 il finale) con gli azzurri di Conte, il test di Dimaro ha affiancato aspetti positivi ad altri che richiedono alcuni accorgimenti. Spinge in questa direzione innanzitutto la prova del reparto arretrato, che ha iniziato nel peggiore dei modi, incappando nei primi 17’ negli errori (evitabili) che hanno causato le tre reti che poi si sono rivelate determinanti ai fini del risultato. Una "lezione" che deve far capire ai biancorossi che, a certi livelli, bisogna evitare anche la più piccola incertezza. Ad attaccanti di questa caratura, infatti, basta una sola occasione per punire l’avversario di turno.