Più risorse ma non solo Ora un nuovo approccio

(Di lunedì 22 luglio 2024) de Pascale La difesa della salute pubblica, rappresenta la ragione fondante della mia candidatura. Il SSN l’ho attraversato da giovane studente, da politraumatizzato della strada e poi da Sindaco, promuovendo innovazioni sulla rete di cure primarie, l’oncoematologia, fino a una storica apertura del corso di laurea in Medicina in Romagna. La salute gratuita di qualità per tutti, privilegio di pochi nel mondo, non può essere data per scontata e in questo momento la tutela di un sistema che in Italia rischia il collasso deve vedere azioni radicali e sinergiche su più livelli. Il primo punto è quello delleed è oggettivo che il Governo Meloni stia ulteriormente aggravando un sottofinanziamento del SSN che non ha visto sufficienti attenzioni nemmeno dai governi che l’hanno preceduto. Per criticare l’esecutivo attuale si deve partire da una doverosa autocritica anche a sinistra.