Multe per chi scrive sindaca o questora | la proposta di legge della Lega fa infuriare la Boldrini

(Di lunedì 22 luglio 2024) Altro che femminile ‘sovraesteso’, ora lachiede di dire basta all’uso scritto, negli atti pubblici, di parole come ‘’, ‘’, avvocatessa’ e anche ‘rettrice’. L’uso del femminile, chiedono dal partito guidato da Matteo Salvini, va abolito per: almeno nei documenti si scriva solo ‘sindaco’, ‘questore’, ‘avvocato’ e ‘rettore’. Senza tener conto dell’identità di genere di chi ricopre quel ruolo, sia un uomo o una donna. E per chi non si adegua spunta la sanzione, con una multa prevista fino a 5mila euro.