Malore dopo la cena di sushi emerge un’agghiacciante ipotesi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lo scorso venerdì, 19 luglio 2024, Giuliana ha accusato unladicon le amiche: è morta due giorni, a soli 40 anni. E ora spunta l'agghiacciante. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo di indagine la Procura, che ha sequestrato la salma in attesa dell'autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore. Mortaunadi: Giuliana aveva 40 anni La tragedia è avvenuto domenica 21 luglio 2024, a Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. Giuliana Faraci avrebbe accusato dei malori venerdì scorso,unaal ristorante dia Capo D'Orlando. Quel giorno, la donna ha accusato sintomi come diarrea, vomito e febbre.