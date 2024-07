La Promessa anticipazioni 22-28 luglio 2024 | Jana riceve da Abel una proposta di fidanzamento

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Accettare di fidanzarsi con il dottorBueno (Alejandro Vergara) o continuare ad amare segretamente Manuel de Lujan (Arturo Sancho)? E’ questo il quesito che si porràExposito (Ana Garces) nelle prossime puntate de La. Non a caso, la donna avrà bisogno di prendersi un po’ di tempo per pensare prima di rispondere alla “di” del medico. La soap iberica è in onda sette giorni su sette alle 15.40 circa su Canale 5 (diretta streaming e replica on demand su Mediaset Infinity). Lada lunedì 22 a domenica 28Cruz alleata di Pelayo S2 E218 – Cruz mette all’angolo Pelayo e gli dice di onorare il loro accordo. Deve riuscire a sposare Catalina e deve allontanarla dallariferisce a Curro che Ramona è stata ritrovata nel bosco in una grotta.ha dei dubbi sulla salute mentale di Ramona.