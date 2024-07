La luce sugli oceani | dal cast alle location tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024) La: dallesulIl regista Derek Cianfrance si è distinto negli anni per struggenti drammi come Blue Valentine, Come un tuono o la serie Un volto, due destini – I Know This Much Is True. Con tali opere ha continuamente affrontato il tema del destino e della natura umana dinanzi a determinati eventi della vita. Un altro dei suoi lavori più apprezzati e noti è La(qui la recensione),realizzato nel 2016 e ricordato in particolare per aver fatto nascere la coppia formata da Michael Fassbender e Alicia Vikander. Tratto dall’omonimo romanzo di M. L. Stedman e presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, ilsi concentra in particolare sull’amore tra un uomo e una donna e il rapporto che instaurano con una figlia non biologicamente loro.