Inter-Pergolettese la probabile formazione | ancora un duo! ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Oggi alle 18.30, secondo match amichevole per la squadra di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Il tecnico puntasu un duo come contro il Lugano. SECONDO TEST – Oggi, seconda partita amichevole dei nerazzurri. Ad Appiano Gentile, a partire dalle 18.30, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo per il secondo test di questa pre-season. Come contro gli svizzeri del Lugano sarà nuovamente a porte chiuse, ma stavolta con la possibilità di vedere la partita direttamente in streaming. Sarà l’occasione per vedere all’opera anche qualche volto nuovo: tra tutti Piotr Zielinski. Il polacco, arrivato giovedì alla Pinetina insieme a Kristjan Asllani, è l’osservato speciale. Ma come racconta il Corriere dello Sport, almeno inizialmente, dovrebbe partire dalla panchina.