Inter-Pergolettese alza il livello | da oggi comincia il vero countdown

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024)alle 18.30 è soltanto la seconda amichevole, di fatto un allenamento congiunto visto che si gioca ancora ad Appiano Gentile. Ma il precampionato è entrato nel vivo e da adesso può iniziare a vedersi qualcosa. L’ASTICELLA SI– Sarà il fatto che sarà – finalmente – trasmessa in diretta. O sarà il fatto chesono esattamente tre mesi dal magico 22 aprile che valse lo scudetto. Ma condi, per quanto sia solo un’amichevole ancora di basso valore, si ria vedere qualcosa di concreto. Intanto perché Simone Inzaghi ha potuto lavorare per una settimana completa con la squadra, poi perché nel frattempo stanno rientrando anche i nazionali.sono attesi minuti per Kristjan Asllani e Piotr Zielinski, poi dopodomani torneranno i cinque dell’Italia.