Hercai | trama e streaming Stagione 1 puntata 16 | Ogni lasciata è persa

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lunedì 29 luglio 2024 è andata in onda ladal titolo “”, sedicesimo episodio della primadella fiction turcaAmore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi.Amore e Vendetta –episodio 15 Scontro e tensione per tutta la notte: Hazar e Miran cercano Reyyan senza sosta, litigando continuamente. La loro preoccupazione è evidente e la ricerca febbrile. Miran, esasperato e sospettoso, chiede direttamente ad Azize: “Abbiamo un altro nemico?” Flashback: In un momento di dolcezza, vediamo Miran che insegna a Reyyan ad andare in bicicletta. Un ricordo tenero che contrasta con la situazione attuale. Amori segreti: Elif e Azat si incontrano di nascosto, portando avanti il loro sentimento proibito.