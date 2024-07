Federico Vanelli il campione di nuoto angelo delle acque | salva un 12enne dalla furia dell’Adda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Boffalora D’Adda (Lodi) – Era l’ex azzurro dil’che sabato scorso, 20 luglio, hato il ragazzino di 12 anni trascinatocorrente, all’altezza di Boffalora. A ricordarlo è stato su Instagram lo stesso, 33enne lodigiano, ex atleta di alto livello che vanta anche una finale olimpica a Rio 2016. Ilrischiava di annegare, in balìaimpetuose del fiume, quandosi è tuffato e, forte della sua esperienza di nuotatore agonista ai massimi livelli, è riuscito a destreggiarsi controcorrente e portarlo in salvo. Solo lui, con la sua esperienza, poteva farlo: si fosse getatto qualcun altro, probabilmente sarebbero annegati lui e il ragazzino, E infatti erano tutti impietriti e terrorizzati lungo il fiume.