Emergenza api ad Astino nasce un nuovo bioparco per preservarle

(Di lunedì 22 luglio 2024) Bergamo. In un periodo falcidiato dal caldo e in un momento storico dove le condizioni metereologiche sono sempre più avverse diventa fondamentale preservare un ecosistema come quello delle api e degli insetti impollinatori, necessari per il nutrimento umano e a Bergamo non ci si è fatti trovare impreparati: è ufficiale la realizzazione di unparco apistico nella Valle della Biodiversità di. Il bando è stato vinto dall’Orto Botanico di Bergamo e prevede il contributo della Fondazione Banco del Monte di Lombardia che ne ha finanziato la realizzazione con un contributo di 100mila euro. Il Comune di Bergamo ha disposto un ulteriore finanziamento di 25mila euro. “È un progetto che dà l’avvio alla nostra visione di città – sottolinea l’assessora al verde Oriana Ruzzini -: un ecosistema con spazio per tutto il mondo animale, sposandosi con le altre iniziative.