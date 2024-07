Dracula- A Love Story mostrerà il mito romantico del vampiro secondo la visione di Luc Besson

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo il successo di critica di DogMan (disponibile su NOW) Luctorna a lavorare con Caleb Landry Jones in- A, che,i rumors, rappresenta uno dei film più ambiziosi del regista francese. Alzi la mano chi, uomo o donna, non ha mai subito il fascino inquieto e vibrante della figura del, e in particolare di. Ci siamo cascati tutti :) Perché questo personaggio non è solo raffigurazione di terrore e amore, ma anche una personificazione dell’eros a tutto tondo, e il cinema ha ampiamente saccheggiato, con più di una licenza, questa figura particolare, a cui ogni regista ha donato la sua particolare, accentuando il senso del male o quello dell’eros, a seconda delle propria poetica.