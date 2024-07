Direttrice Secret | fallimento su Trump

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 22 luglio 2024) 18.25 LadelService, Kimberly Cheatle, ha riconosciuto che l' agenzia ha fallito nella sua missione di prevenire il tentativo di omicidio dell'ex presidente Donald. "Abbiamo fallito", ha detto durante la testimonianza davanti alla Commissione per la Supervisione e la Responsabilità della Camera."La nostra missione è letteralmente di vita e di morte, come i tragici eventi del 13 luglio ci hanno ricordato. Dobbiamo imparare da ciò che è accaduto e muoveremo mari e monti perchè non accada mai più".